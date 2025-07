Bolsas da Europa sobem, com mineração e bancos em destaque, de olho em tarifas de Trump

São Paulo, 02/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações dos setores de mineração e bancário, enquanto investidores avaliam a perspectiva de acordos comerciais antes do prazo de 9 de julho estipulado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,48%, a 542,84 pontos.

Trump afirmou ontem não estar considerando a hipótese de estender o prazo de 9 de julho para as negociações tarifárias em andamento. Ele demonstrou otimismo em relação a um possível acordo comercial com a Índia, mas expressou ceticismo sobre as chances de chegar a um acerto com o Japão.

O negociador da União Europeia, Maros Sefcovic, irá a Washington esta semana para discutir a questão tarifária. Segundo o Financial Times, Sefcovic foi instruído a adotar uma linha mais dura nas conversas com o governo Trump.

No horário acima, o subíndice europeu de mineração liderava os ganhos, com alta de 2,2%, enquanto o do setor bancário subia 1,8%.