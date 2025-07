Bolsas da Europa fecham na maioria em alta focando tarifas, mas Londres cai com crise política

As bolsas da Europa continental fecharam em alta nesta quarta-feira, 2, em uma sessão marcada por avanços no setores de mineração e bancário, enquanto as tratativas por acordos comerciais com os Estados Unidos seguem no radar. Já em Londres, apesar de fortes ganhos de mineradoras, o principal índice acionário recuou, diante de uma crise política em virtude do orçamento que vem pressionando o governo do primeiro-ministro Keir Starmer e ameaça o cargo da secretária do Tesouro Rachel Reeves.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que o país fechou um acordo comercial com o Vietnã. Autoridades americanas já vinham sinalizando expectativas por uma série de acordos antes do prazo de 9 de julho para o estabelecimento das tarifas recíprocas. O negociador da União Europeia, Maros Sefcovic, irá a Washington esta semana para discutir a questão. Segundo o Financial Times, Sefcovic foi instruído a adotar uma linha mais dura nas conversas com o governo Trump.

Em Londres, Starmer venceu uma votação no Parlamento sobre seus planos de reduzir os gastos com bem-estar social, mas apenas após diluir as medidas para acalmar a oposição dentro de seu próprio partido. O projeto de lei passou após o governo suavizar e adiar cortes nos benefícios para pessoas com deficiência. Mesmo assim, 49 parlamentares trabalhistas votaram contra, o que representa um golpe para a autoridade de Starmer. A reversão é a terceira vez em poucas semanas que o governo mudou de curso sob pressão. Apesar de uma série de especulações, Reeves não ofereceu sua renúncia e "não vai a lugar nenhum", afirmou um porta-voz de Downing Street à Sky News.

Na Espanha, o Banco Sabadell anunciou na terça, dia 1º, um acordo para vender o britânico TSB ao Santander, por cerca de 2,65 bilhões de libras. Em Madri, o Sabadell saltou 5,22% e o Santander avançou 2,23%, enquanto o Ibex35 subiu 0,41%, a 14.044,60 pontos. Já em Copenhague, a fabricante de turbinas eólicas Vestas teve robusta alta de 10,10%, após a aprovação no Senado americano de uma versão do projeto de lei fiscal de Trump que é mais favorável para o setor.

A taxa de desemprego da zona do euro subiu levemente em maio, para 6,3%, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 6,2% do mês anterior. O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Olli Rehn alertou que o BC precisa estar ciente do risco de a inflação permanecer "persistentemente" abaixo da meta de 2%, considerando que a taxa de câmbio, os preços da energia e as tarifas "são todos desinflacionários e impedem o crescimento".