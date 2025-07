Trump expressa confiança em aprovação de projeto orçamentário na Câmara dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta terça-feira, 1, confiança de que a Câmara dos Representantes aprovará o projeto orçamentário do governo, após a pauta passar no Senado. "Será até mais fácil que no Senado", afirmou.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que a aprovação do Senado pelo "grande e lindo" projeto de lei orçamentário proposto por Trump é "um passo à frente" na implementação da agenda do republicano para "revitalizar a economia americana e proporcionar segurança às famílias e empresas".

"Os republicanos do Senado tomaram medidas decisivas para impedir um aumento de US$ 4 trilhões em impostos sobre os americanos trabalhadores", disse, em declaração nesta terça-feira.

Bessent agradeceu o trabalho do líder da Maioria do Senado, o republicano John Thune, e de Mike Crapo. "Incentivamos os republicanos da Câmara a agirem rapidamente para que possamos cumprir as promessas de Trump de impulsionar o futuro da nossa economia e garantir que os Estados Unidos continuem sendo o principal destino mundial para capital e inovação", ressaltou.