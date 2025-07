Trump espera que projeto tributário seja aprovado nesta terça no Senado dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que espera que o projeto tributário seja aprovado ainda nesta terça-feira, 1, no Senado e reiterou críticas ao CEO da Tesla, Elon Musk, em comentários a imprensa ao deixar a Casa Branca nesta manhã. "Acho que a aprovação do projeto tributário está indo bem. Republicanos estão focados nisso", disse.

Segundo a Reuters, Trump também alertou que o CEO da Tesla "pode perder mais do que isso". De acordo com a Bloomberg, o presidente também disse que "não sabe" se há a possibilidade de deportar Musk, mas que "terá que avaliar isso". O bilionário é um cidadão americano, mas nasceu na África do Sul.

Os comentários de Trump aconteceram logo antes dele embarcar em um helicóptero com destino à Flórida, para inaugurar o centro de detenção Alligator Alcatraz para imigrantes. "Eles terão que fugir caminhando entre os jacarés se quiserem tentar, mas suas chances serão de 1%", afirmou.