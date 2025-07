Santander adquire banco britânico TSB do Sabadell por US$ 3,4 bilhões

O conselho do Sabadell está pedindo aos acionistas da empresa que aprovem a venda de aproximadamente 2,65 bilhões de libras esterlinas (US$ 3,46 bilhões) de sua subsidiária britânica para o grande banco espanhol.

Espera-se que o preço final suba para 2,9 bilhões de libras, ao incluir os lucros que devem fluir até a conclusão da transação, prevista para o primeiro trimestre do próximo ano.

Os investidores votarão sobre a venda na assembleia de acionistas do Sabadell em 6 de agosto. O banco está propondo o pagamento de dividendos em dinheiro aos acionistas no valor de meio euro por ação após o fechamento do negócio. Isso pagaria cerca de 2,5 bilhões de euros no total.

"O TSB é um banco verdadeiramente especial, administrado por uma equipe de primeira classe que oferece serviços e suporte confiáveis aos clientes, dia após dia. O anúncio de hoje representa o próximo capítulo empolgante para esse negócio bem-sucedido, como parte do Grupo Santander, um grupo bancário altamente conceituado", afirmou o CEO do TSB, Marc Armengol.

*Com informações da Dow Jones Newswires