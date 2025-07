Plano Safra 2025/26: Moderfrota empresarial terá R$ 9,5 bilhões

Já para o Moderfrota Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), os recursos somam R$ 3,08 bilhões, com juros de 12,5% ao ano, ante R$ 2,8 bilhões com juros de 10,5% ao ano ofertados na temporada anterior. O Plano Safra 2025/26 da agricultura empresarial será divulgado na manhã desta terça-feira no Palácio do Planalto.

Linha considerada estratégica para a agricultura empresarial, o Moderfrota empresarial (principal linha para a aquisição de máquinas agrícolas) terá R$ 9,5 bilhões em recursos programados na safra 2025/26, com taxa de juros de 13,5% ao ano. O volume é estável ante o ano-safra anterior quando foram ofertados R$ 9,5 bilhões, mas com aumento de 2 pontos porcentuais nos juros.

O Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) terá R$ 4,5 bilhões em recursos no Plano Safra 2025/26, com juros de 10% ao ano. O valor é estável em relação ao ofertado na linha no Plano Safra 2024/25, de R$ 4,5 bilhões com juros de 8,5% ao ano. O PCA para silos de até 12 mil toneladas (6 mil toneladas na temporada passada) terá R$ 3,7 bilhões, ante R$ 3,30 bilhões ofertados na safra passada. Os juros serão de 8,5% ao ano em comparação com 7% ao ano da temporada passada.

O RenovAgro (Programa de Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis) terá R$ 5,8 bilhões em recursos, com juros de 10% ao ano - na edição anterior, foram R$ 5,45 bilhões para a linha com juros de 8,5% ao ano. O Renovagro para conversão de pastagens terá R$ 2,1 bilhões com juros de 8,5% ao ano, montante um pouco superior ao do plano anterior, que havia reservado R$ 2 bilhões para a ação com juros de 7% ao ano. O Renovagro ambiental terá R$ 250 milhões em recursos com juros de 8,5% ao ano, contra R$ 230 milhões com juros de 7% ao ano direcionados para a modalidade no ciclo anterior.

No caso do Prodecoop (Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária), o Plano Safra 2025/26 reservou R$ 1,9 bilhão com juros de 13,5% ao ano. O valor é nominalmente superior ao R$ 1,80 bilhão reservado na última edição com juros de 11,5% ao ano.

Uma mudança feita pelo Ministério na safra atual foi a fusão do Inovagro com o Moderagro. O Inovagro terá R$ 6,80 bilhões com juros de 12,5% ao ano. Neste caso, o valor também ao superior ao reservado no Plano Safra anterior, que era de R$ 6,5 bilhões para as duas linhas com juros de 10,5% ao ano.