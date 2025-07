Ouro fecha em alta com dólar fraco e expectativa de cortes de juros pelo Fed

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 1,27% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia em US$ 3.349,80 por onça-troy.

O contrato mais líquido do ouro fechou novamente em alta nesta terça-feira, 1º, com um dólar americano mais fraco e uma demanda sustentada por moedas porto-seguros. Investidores também acompanham o desenrolar das negociações tarifárias, a aprovação pelo Senado americano do projeto de lei orçamentário dos republicanos e as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O metal precioso está encontrando apoio, já que as crescentes preocupações do mercado levam o dólar a cair, dizem os analistas da Exness. No radar, o projeto de lei do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre impostos e gastos deve aumentar o déficit fiscal do país em US$ 3,3 trilhões na próxima década, segundo analistas.

Trump expressou hoje confiança de que a Câmara dos Representantes aprovará o projeto após a pauta passar no Senado nesta tarde. "Será até mais fácil", afirmou.

As expectativas do mercado em relação à flexibilização da política monetária do Fed também apoiaram o metal dourado, acrescenta a Exness, já que as taxas de juros mais baixas normalmente aumentam a atratividade do ouro, que não rende juros.

O presidente do BC americano, Jerome Powell, disse que a maioria do Comitê sente que é possível reduzir juros "em algum momento" neste ano, ao participar do Fórum de Sintra, promovido pelo Banco Central Europeu (BCE), nesta terça-feira.