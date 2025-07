Maioria de nós sente que poderemos reduzir juros em algum momento no ano, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse que a maioria do comitê do BC americano sente que é possível reduzir as taxas de juros "em algum momento" neste ano, ao participar do Fórum de Sintra, promovido pelo BC europeu, nesta terça-feira (1). Questionado se julho é cedo para considerar uma redução, ele defendeu que "dependerá de dados".

"Vamos ponderar se podemos seguir com reduções de juros ainda neste ano. Nossa política hoje é modestamente restritiva", afirmou, ao ressaltar que o mercado de trabalho americano é sólido e que a economia do país "está em ótima posição".