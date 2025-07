Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, com cautela por tarifas e sem novos catalisadores

O bitcoin operou em baixa nesta terça, 1º, seguindo a incerteza sobre as tarifas americanas, que vem mantendo os investidores cautelosos em relação a ativos de risco, incluindo criptomoedas. Uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas mais altas dos EUA deve terminar em 9 de julho, e governos globais estão se esforçando para garantir acordos comerciais antes desse prazo. Além disso, a retração pode ser motivada, em parte, pela venda de ações por parte dos investidores para garantir os lucros do final do segundo trimestre.

Pouco depois das 16h00 (de Brasília), o bitcoin caia 1,19%, a US$ 105.861,83, e o ethereum recuava 2,89%, a US$ 2.414,51 de acordo com cotações da Binance.