Com giro fraco, Ibovespa sobe 0,5% e retoma linha de 139 mil em 3ª maior marca

Com apoio dos carros-chefes das commodities, Vale (ON +1,36%) e Petrobras (ON +0,41%, PN +0,35%), o índice da B3 recuperou a linha dos 139 mil pontos em encerramento pela primeira vez desde 16 de junho - e obteve um nível de fechamento superado apenas pelo recorde de 140.109,63, do fechamento de 20 de maio, e o do dia anterior (19 de maio), então a 139.636,41 pontos.

O Ibovespa iniciou julho marcando o terceiro maior nível de fechamento da história, em alta de 0,50% nesta terça, 1º, aos 139.549,43 pontos, com giro enfraquecido a R$ 17,1 bilhões na sessão. Entre a mínima e a máxima, oscilou de piso na abertura aos 138.854,89 até os 139.695,23 pontos. Na semana, em alta pelo segundo dia, sobe 1,96%, colocando o avanço no ano a 16,02% - estendendo o ganho de 15,44% do primeiro semestre, seu melhor desempenho no intervalo desde 2016.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O avanço de Vale ON, a ação de maior peso individual na carteira Ibovespa, ocorreu a despeito do minério de ferro - que hoje fechou em queda de mais de 1% em Dalian, China, ainda abaixo de US$ 100 por tonelada.

Os investidores, contudo, estão à espera de novos dados sobre a economia chinesa, que possam sinalizar um eventual reforço da demanda e, consequentemente, dos preços da commodity. Nesse sentido, o índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial subiu em junho ante maio, em leitura também acima da expectativa do mercado, indicando expansão da atividade econômica - acima do limiar de 50, a 50,4: a expectativa era de que fosse a 49,8 em junho, após leitura a 48,3 em maio.

Outro setor de peso na composição do Ibovespa, o financeiro, também foi bem nesta terça-feira - à exceção no fechamento de BB (ON -0,81%) -, com ganhos entre 0,46% (Itaú PN) e 2,02% (Santander Unit, na máxima do dia no encerramento). Na ponta ganhadora do dia, Embraer (+4,42%), Cosan (+3,06%) e Pão de Açúcar (+2,60%). No lado oposto, Azzas (-4,42%), Assaí (-3,20%) e Natura (-2,26%).

"Depois de um pregão forte ontem, o Ibovespa seguiu em alta. Foi um dia de agenda esvaziada, em que os investidores estiveram atentos a notícias das empresas para se orientar nos negócios - como o anúncio de encomendas recebidas pela Embraer, que colocou a ação da fabricante de aviões na lista das maiores altas da sessão", diz Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos.