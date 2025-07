Bolsas da Ásia fecham em alta após recordes em NY; exceção, Tóquio cai com possível realização

Na China continental, as altas foram modestas, de 0,39% do Xangai Composto, a 3.457,75 pontos, e de 0,19% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.078,88 pontos.

O predomínio do tom positivo na região asiática veio após as bolsas de Nova York avançarem ontem pela terceira sessão consecutiva, com dois dos principais índices acionários americanos renovando máximas históricas.

Discussões comerciais estão cada vez mais no foco, com a aproximação do prazo de 9 de julho estipulado pelos EUA para impor as chamadas "tarifas recíprocas".

Ontem, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que alguns países têm negociado de "boa fé" com Washington, mas alertou que as tarifas podem "saltar de volta" para os níveis anunciados em 2 de abril se os parceiros comerciais forem "recalcitrantes".