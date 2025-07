Bessent diz que Senado caminha para votar projeto fiscal de Trump nesta terça

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o governo americano está "caminhando no sentido" de ter seu projeto fiscal votado no Senado americano nesta terça-feira, 1. O Senado está debatendo o chamado "grande e lindo" projeto de lei de Trump há mais de 20 horas. Em entrevista à Fox News, Bessent disse que o projeto é voltado para o "povo trabalhador" e demonstrou confiança de que ele será aprovado na tarde desta terça.