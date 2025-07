ACSP: Índice Nacional de Confiança fica estável em junho, mas segue em nível pessimista

O Índice Nacional de Confiança (INC), divulgado pela PiniOn para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), apresentou estabilidade de maio para junho, a 96 pontos, ainda em campo pessimista, abaixo dos 100 pontos. Já na comparação interanual, houve queda de 2%. O levantamento teve como amostra 1.679 famílias residentes em capitais e cidades no interior.

Nesta leitura, os dados foram mistos, com ausência de variação da confiança nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. No Norte houve redução para as famílias, enquanto no Sul houve aumento. No recorte socioeconômico, os resultados também não apontaram para uma direção, com recuo nas classes A-B, leve alta na C e estabilidade entre D e E.