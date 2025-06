Vendas no varejo da Alemanha caem 1,6% em maio ante abril

As vendas no varejo da Alemanha caíram 1,6% (em termos reais) em maio, na comparação com o mês anterior, segundo dados preliminares publicados nesta segunda-feira (30) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado foi bem mais negativo do que a previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,5%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas cresceram 1,6%. O dado de abril de 2025 foi revisado para queda mensal de 0,6%, de -1,1% anteriormente.