Redução no preço da gasolina definida pela Petrobras não chega aos postos em junho

A redução do preço da gasolina nas refinarias da Petrobras não chegou aos postos em junho, como vem sendo cobrado pelo governo - houve queda de apenas R$ 0,05 por litro, frente ao desconto de R$ 0,17 por litro concedido pela estatal no último dia 3.

Em junho, o preço médio da gasolina no Brasil registrou uma queda de 0,78% em comparação com maio - ante a redução de 5,6% nas refinarias da estatal - com o preço médio permanecendo em R$ 6,38, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) - com base em abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.