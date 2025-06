Ouro fecha em alta com dólar fraco, mas recua no mês após cessar-fogo no Oriente Médio

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda-feira (30) em meio ao enfraquecimento do dólar no exterior e o interesse persistente dos investidores em ativos com perfil de portos seguros, mesmo com o restante do mercado mudando para o modo de risco, segundo analistas. Investidores também acompanham o desenrolar das negociações tarifárias, bem como a aprovação do projeto de lei orçamentário dos republicanos.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 0,61% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia em US$ 3.307,70 por onça-troy. No mês, houve queda de 1,86%.