Juíza dos EUA ordena que Argentina entregue 51% de suas ações da petrolífera YPF

Uma juíza norte-americana determinou nesta segunda-feira, 30, que a Argentina deve transferir 51% das ações da empresa estatal de petróleo YPF para autores de uma ação judicial contra o país sul-americano sobre a nacionalização da empresa em 2012.

A juíza distrital Loretta Preska, de Nova York, atendeu a um pedido dos fundos Burford e Eton Park para transferir as ações Classe D da YPF para uma conta de custódia global no BNYM (Bank of New York Mellon) no prazo de 14 dias a partir da data da ordem, de acordo com a decisão acessada pela The Associated Press.