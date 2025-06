Índice de confiança da CNI aponta que 21 dos 29 segmentos industriais estão pessimistas

"A avaliação negativa dos empresários sobre as condições correntes e as expectativas para a economia são o que mais contribui para o quadro de pessimismo. Isso se deve, principalmente, à elevação dos juros iniciada no fim do ano passado, que causa demanda mais baixa por produtos industriais e dificuldades para a realização de investimentos", explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Setorial subiu em 15 dos 29 setores industriais e caiu nos 14 demais, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgado nesta segunda-feira, 30. De acordo com a pesquisa, os segmentos de perfumaria, limpeza e higiene pessoal e de produtos de borracha migraram de um estado de falta de confiança para um estado de confiança. O setor de bebidas fez movimento contrário. O resultado aponta que, no mês de junho, 21 setores da indústria estão pessimistas, sete otimistas e um neutro.

No mês de junho, a confiança da indústria ficou praticamente estável entre as pequenas e médias empresas, com variação negativa de 0,2 ponto em ambos os portes. Já entre as grandes, houve um recuo da confiança de 0,5 ponto, fazendo com que as indústrias desse porte migrassem do estado de confiança para a falta de confiança. A CNI destaca, no entanto, que, apesar de estar em um patamar negativo, o índice de confiança das grandes empresas industriais segue próximo da linha divisória de 50 pontos, indicando que a falta de confiança não é tão forte e disseminada.

Por região, a confiança da indústria caiu no Centro-Oeste e Sudeste, entre grandes empresas em 14 dos 29 segmentos. Já nas regiões Norte e Nordeste, o ICEI aumentou entre 15 dos 29 setores. A confiança do setor industrial caiu 2,1 pontos na região Centro-Oeste e 0,5 ponto na região Sudeste. Ficou estável entre as empresas do Sul e subiu entre as indústrias do Norte (+1,7 ponto) e Nordeste (+0,6 ponto).

Com isso, as empresas industriais do Centro-Oeste migraram da confiança para a falta de confiança, juntando-se às empresas do Sul e Sudeste. As indústrias do Norte de Nordeste seguem confiantes.

Para o levantamento, a CNI ouviu 1.766 empresas, sendo 694 de pequeno porte, 649 de médio porte e 423 de grande porte, entre os dias 2 e 11 de junho.