Eve assina memorando com Aerosolutions e Bluenest para para venda de até 50 eVTOLs

A Eve Air Mobility anunciou nesta segunda-feira, 30, a assinatura de um memorando de entendimento (MoU) com a Aerosolutions - responsável pelo desenvolvimento da operadora Aeros Electric Airlines - e com a Bluenest by Globalvia, braço de Mobilidade Aérea Avançada (AAM) da Globalvia e operadora de vertiportos, para a potencial venda de até 50 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL), além do acesso ao portfólio de serviços TechCare.

Em nota, a empresa destaca que a colaboração terá foco inicial na região do Pacífico, no noroeste da Costa Rica, conectando aeroportos a resorts e destinos ecológicos por meio de rotas entre 20 e 50 quilômetros. "Com mais de três milhões de visitantes estrangeiros anualmente, a Costa Rica é o destino turístico mais procurado da América Central. No entanto, sua malha rodoviária extensa frequentemente congestionada pode resultar em longos tempos de deslocamento", observa.