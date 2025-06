BCE confirma meta de inflação simétrica de 2% no médio prazo após revisão de estratégia

O conselho do Banco Central Europeu confirmou a meta de inflação simétrica de 2% a médio prazo em revisão periódica de estratégia de política monetária. "A simetria exige uma resposta política apropriadamente enérgica ou persistente a desvios grandes e sustentados da inflação em relação à meta, em qualquer direção", diz o documento com detalhes da revisão divulgado na segunda-feira, 30, pelo BCE.

Mudanças estruturais, como a fragmentação geopolítica e econômica e o uso crescente da inteligência artificial, tornam o ambiente inflacionário mais incerto, constatou o BCE, ressaltando que todas as ferramentas permanecem no kit de reação da autoridade monetária e a escolha, concepção e implementação desses mecanismos permitirão uma resposta ágil a novos choques. "Mudanças estruturais em curso podem tornar as perturbações induzidas pela oferta mais frequentes do que no passado e podem gerar maior incerteza e volatilidade inflacionária", observou o documento.