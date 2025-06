Aumento de recursos para agricultura familiar é de quase 50% com Lula, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou nesta segunda-feira, 30, que os recursos para a agricultura familiar aumentaram em quase 50% no governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da SIlva. Segundo ele, o Plano Safra 2025/2026, anunciado nesta segunda-feira, é um recorde na agricultura familiar, o terceiro seguido da gestão petista.

"O aumento do presidente Lula, de valores para o Plano Safra da Agricultura Familiar, é de quase 50%. Era em 2022 e 2023 (de) R$ 53 bilhões, hoje são R$ 78 bilhões, mostrando que vocês têm um presidente da Agricultura Familiar", disse Teixeira. O aumento citado por ele foi de 47,5%.