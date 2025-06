Trump: se um juiz proibir tarifas, EUA serão explorados por outros países

Sobre os litígios e posicionamentos de juízes federais contra as tarifas, o presidente afirmou que a decisão da Suprema Corte, que diminui o poder das cortes, foi ótima. "Um juiz federal de extrema-esquerda não pode mais se meter nas políticas internacionais", disse.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste domingo, 29, sua política tarifária, cuja pausa se encerra em 9 de julho. Em entrevista à Fox News, ele afirmou que seu governo está indo bem nos litígios que envolvem as taxas. Segundo Trump, se um juiz proibir as tarifas, os EUA serão explorados por outros países.

Segundo o presidente norte-americano, quando a pausa nas tarifas acabar, os países que não fecharam acordos receberão uma carta dizendo: "Parabéns, você pode comercializar com os Estados Unidos, uma honra para nós. Mas, você terá que pagar uma tarifa de 25%", narrou Trump.

Ele também afirmou que, se países aplicarem tarifas maiores que 25%, a resposta será equivalente.

Com a política tarifária, Trump afirmou que os EUA receberam mais investimentos. Inclusive, com as empresas construindo plantas nos EUA, os norte-americanos compensarão os empregos perdidos para a Inteligência Artificial, explicou Trump.