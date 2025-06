Gilmar pede a Barroso que decida se ação sobre IOF ficará com ele ou com Moraes

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que avalie com quem ficará a relatoria da ação do PSOL contra a derrubada do aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) - se com o próprio decano da Corte ou com o ministro Alexandre de Moraes.

Gilmar diz que parece haver uma "coincidência parcial de objetos" entre a ação do PSOL e o processo que o PL moveu, no início do mês, pela derrubada do decreto do IOF. Esta segunda ação está sob relatoria de Moraes.