Gestora pode assumir o controle acionário da Casas Bahia

A Casas Bahia anunciou nesta sexta-feira, 27, que a gestora Mapa Capital Participações e Consultoria deverá converter suas debêntures em ações, o que lhe dará o controle da varejista. "Caso aprovada, a conversão resultará na aquisição de participação majoritária pelo Grupo Mapa na companhia", informou a empresa ao mercado

A Mapa assumiu dívidas de R$ 1,5 bilhão da Casas Bahia que estavam nas mãos de bancos. De acordo com anúncio de ontem, a gestora celebrou um Memorando de Entendimentos não vinculante com o Bradesco e o Banco do Brasil para implementar uma potencial transferência da totalidade das debêntures da 2ª série. Esses são papéis são conversíveis em ações.