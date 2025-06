Trump evita dar prazo final para acordos comerciais e reitera críticas a Powell

O presidente dos EUA, Donald Trump, evitou cravar um prazo final para o anúncio de acordos com parceiros comerciais sobre as novas políticas tarifárias. Em coletiva de imprensa no período da tarde desta sexta-feira, 27, o republicano afirmou que está no processo de fechar mais acordos e reiterou críticas ao presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, pedindo novos cortes de juros para apoiar a economia e as finanças públicas.

Ao ser questionado, Trump disse que "9 de julho não é uma data final para os acordos" e ressaltou que o governo possui a liberdade de ajustá-la como preferir. "Pode ser depois, mas também pode ser antes. Eu adoraria que fosse antes e somente mandaria cartas para todos dizendo 'você tem que pagar 25%'", afirmou.