Taxas de juros recuam com dólar em reação a acordo comercial EUA-China e PCE

Os juros futuros médios e longos operam em baixa na manhã desta sexta-feira, 27, seguindo o movimento do dólar ante o real e outras moedas emergentes com sinal de avanço nas negociações comerciais dos Estados Unidos com China e União Europeia. A moeda americana perdeu ainda mais força depois que o índice de preços de gastos com consumo (PCE) mostrou quedas inesperadas com os gastos com consumo e a renda pessoal em maio.

Além disso, o IGP-M de junho trouxe deflação acima da esperada. Por outro lado, a taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados da Pnad Contínua, no piso das projeções, o que mostra economia ainda aquecida. Os juros curtos operam estáveis.