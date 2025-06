Secretário do Tesouro dos EUA diz ver agora uma redução da tensão com a China

Bessent defendeu que os EUA não querem "se separar" da China, mas que o país foi o único a retaliar as tarifas impostas por Washington em abril.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou, em entrevista para a Fox Business , nesta sexta-feira, 27, que vê uma redução da tensão com a China e que os norte-americanos querem verificar se a potência asiática quer ser "uma boa parceira comercial". "Tudo dependerá dos chineses, mas acredito que a desescalada das tensões comercias estará sob controle. Acredito que eles querem ser um parceiro responsável", disse.

De acordo com o representante norte-americano, as tarifas de 20% sobre o fentanil na China permanecem em vigor, totalizando 30% de sobretaxas para Pequim.

Ele ainda mencionou que muitos países "estão se sentindo pressionados com as negociações tarifárias" e que a administração precisa reduzir o risco comercial. "Não vamos fracassar", reiterou, ao dizer que sob o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, foram vistos "acordos comerciais, acordos fiscais e acordos de paz".

Em relação ao crescimento econômico do país, Bessent disse que acredita que o país terá "uma aceleração substancial".