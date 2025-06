Se tendência de dados continuar, País caminhará para pleno emprego, avalia IBGE

O mercado de trabalho tem respondido positivamente ao bom momento da atividade econômica. Caso mantenha a atual tendência de redução no número de desempregados, desalentados e subutilizados, o País caminhará para o pleno emprego, avaliou William Kratochwill, analista da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Estamos caminhando para um pleno emprego, seja lá qual for a taxa de pleno emprego para o Brasil", disse ele. "Para o pleno emprego, não basta olhar a taxa de desocupação. A questão do pleno emprego envolve um pouco mais, analisando não só desocupados: tem que olhar também trabalhadores fora do mercado de trabalho, trabalhadores potenciais, desalentados. Está diminuindo esse contingente."