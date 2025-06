Petróleo fecha dia em alta mas recua mais de 11% na semana com cessar-fogo entre Israel e Irã

Os contratos futuros de petróleo avançaram nesta sexta-feira, 27, após dia de alta volatilidade em meio à informações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) deve avaliar outro aumento na produção da commodity e sinais de avanço dos EUA nas negociações comerciais com a China.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para agosto fechou em alta de 0,42% (US$ 0,28), a US$ 65,52 o barril, e o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,16% (US$ 0,11), a US$ 66,80 o barril. Todavia, o WTI e Brent encerraram a semana com perdas robustas de 11% e 13%, respectivamente, após tombarem na segunda e terça-feira em reação ao cessar-fogo entre Israel e Irã.