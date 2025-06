Membro do Fed reitera previsão de 2 cortes de juros em 2025, com 1ª redução em setembro

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que continua prevendo que o BC dos EUA cortará seus juros básicos em duas ocasiões este ano, com a primeira redução possivelmente vindo em setembro. Em artigo publicado nesta sexta-feira, 27, Kashkari afirmou que o Fed ainda precisa de tempo para determinar se os efeito da guerra comercial deflagrada pelo governo Trump estão atrasados ou se serão menores do que se imaginava.

Segundo Kashkari, se o corte inicial de juros ocorrer de fato em setembro e os efeitos tarifários surgirem posteriormente, o Fed poderá pausar o processo de relaxamento da política monetária.