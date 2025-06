Juro médio no rotativo do cartão sobe em maio para 449,9% ao ano, revela BC

O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 5,7 pontos porcentuais entre abril e maio, de 444,2% (dado revisado) para 449,9% ao ano, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 27. A taxa do parcelado passou de 178,6% (dado revisado) para 181,0% ao ano.

Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 86,7% (dado revisado) para 90,1%.