Juro médio no crédito livre sobe a 45,4% em maio, de 44,8% em abril (dado revisado)

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas passou de 57,6% em abril (dado revisado) para 58,2% em maio. A taxa média cobrada das empresas passou de 24.2% (dado revisado) para 24,3% no mesmo período de comparação.

A taxa média de juros no crédito livre cresceu de 44,8% em abril (dado revisado) para 45,4% em maio, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 27. Em maio de 2024, a taxa era de 40,0%.

A taxa do cheque especial caiu de 137,4% (dado revisado) para 134,7%. A do crédito pessoal total saiu de 49,4% (revisado) para 48,7%.

O juro médio no crédito para aquisição de veículos caiu de 28,1% em abril (revisado) para 27,6% em maio.

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 31,4% (dado revisado) para 31,5% entre abril e maio. Em maio de 2024, estava em 27,8%.

O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 22,8% para 22,9%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque. Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.