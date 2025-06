Haddad: País não pode ostentar estar no pelotão da frente da economia mundial com desigualdade

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o Brasil está entre as dez maiores economias do mundo, mas figura entre os dez piores do ponto de vista de desigualdade. "É uma contradição inaceitável."

Ele então enfatizou que não é possível o Brasil ostentar estar no pelotão da frente da economia mundial, quando tem "muita gente sendo deixada para trás", em alusão à desigualdade social.