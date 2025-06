Haddad diz que aceitou Fazenda após Lula reiterar projeto de 'pobre no Orçamento e rico no IR'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relembrou nesta sexta-feira, 27, que aceitou o cargo para ministro da Fazenda após reafirmar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que o projeto de "pobre no Orçamento e rico no Imposto de Renda", um dos temas de campanha de Lula, era sério.

"Lula disse, no meio da campanha, que quer colocar pobre no Orçamento e rico no Imposto de Renda. E eu olhei e falei boa ideia", disse Haddad.