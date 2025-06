Haddad afirma não ter intenção de mudar meta fiscal

Ele afirmou que, no primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula Silva, "todo mundo falou que eu ia mudar a meta para 2024, e eu passei 2023 inteiro dizendo que não ia mudar a meta para 2024" - algo que se concretizou, com a aprovação da meta de 2024.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou que não tem a intenção de mudar a meta fiscal, frisando que vai perseguir aquilo que convencionou. "A luta da minha equipe é diária em torno dos objetivos que foram compartilhados com o Congresso Nacional. Se às vezes a decisão que nós estamos tomando pode parecer antipática, ela não é incoerente com nossos propósitos", disse, em entrevista à GloboNews.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Quando editei MP no fim de 2023, que foi considerada desafio ao Congresso Nacional, eu dizia 'gente, eu não tenho alternativa, eu preciso encontrar um caminho - senão, vamos pagar o preço pela irresponsabilidade de ficar prorrogando benefício para rico, e deixando a população com inflação, com dólar alto, com juros altos. Não vale a pena. Vamos fazer uma revisão desses incentivos fiscais", acrescentou Haddad.