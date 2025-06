Fed abre consulta pública sobre proposta de alívio em exigência de capital para grandes bancos

Agências regulatórias dos Estados Unidos lideradas pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) abriram a consulta pública sobre a proposta de ajuste no índice aprimorado de alavancagem suplementar (eSLR), métrica que fixa exigências de capital mais rígidas para os maiores bancos americanos. O rascunho do plano foi aprovado na última quarta-feira pelo Conselho do Fed, por 5 votos a 2.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 27, junto com a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e o Office of the Comptroller of the Currency (OCC), o Fed explicou que as mudanças visam atenuar fatores que desencorajam bancos a conduzirem atividades de baixo risco, bem como promover o funcionamento tranquilo dos mercados de Treasuries.