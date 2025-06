Embraer assina contrato de manutenção com a CommuteAir

A Embraer informou que assinou um contrato de manutenção com a CommuteAir para suas recém-inauguradas instalações dedicadas à aviação comercial no Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth (Texas). O acordo é voltado a serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO, na sigla em inglês) para as aeronaves Embraer que operam na frota da CommuteAir.

"Este contrato com a CommuteAir é um marco importante para a Embraer. Forneceremos suporte para a companhia aérea e reduziremos o tempo das aeronaves em solo", destacou em nota o vice-presidente de Serviços de MRO da Embraer Serviços & Suporte, Frank Stevens.