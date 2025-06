Confiança de Serviços cai 1,2 ponto em junho ante maio, para 90,7 pontos, afirma FGV

O cenário de inflação pressionada e juros elevados afetou as expectativas de empresários do setor de serviços em junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 1,2 ponto na passagem de maio para junho, na série com ajuste sazonal, para 90,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICS teve redução de 0,7 ponto em junho.

"O resultado de junho da sondagem de serviços reforça a tendência de queda da confiança durante o ano. A piora na situação atual dos negócios é heterogênea e mais intensa no setor de serviços profissionais. Mesmo com a manutenção de um mercado de trabalho aquecido em 2025, as empresas esperam redução da demanda no curto prazo, revelando pessimismo quanto às expectativas futuras do setor. O cenário macroeconômico, com um ambiente de pressões nos preços e de política monetária contracionista, não indicam uma reversão de tendência nas expectativas das empresas, que esperam um segundo semestre de desaceleração da atividade", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.