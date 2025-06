China e EUA eliminam restrições em acordo comercial alcançado em Londres

Os EUA e a China anunciaram detalhes do acordo comercial alcançado pelos dois países neste mês em Londres, que implementará o consenso de Genebra, de acordo com comunicado divulgado pelo Ministério do Comércio chinês nesta sexta-feira, 27.

A China revisará e aprovará solicitações de exportação de itens sob regras de controle de exportação, enquanto os EUA cancelarão uma série de medidas restritivas impostas à China, afirmou um porta-voz do ministério.