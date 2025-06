Bolsas da Europa operam em alta com alívio em preocupações sobre tarifas dos EUA

Por Sergio Caldas São Paulo, 27/06/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, ampliando ganhos do pregão anterior, em meio a um alívio em preocupações sobre as negociações tarifárias dos EUA com a China e a União Europeia.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,92%, a 542,45 pontos. Os EUA e a China confirmaram hoje detalhes do acordo comercial alcançado pelos dois países neste mês em Londres, que implementará o consenso de Genebra. Segundo comunicado do Ministério do Comércio chinês, a China revisará e aprovará solicitações de exportação de itens sob regras de controle de exportação, enquanto os EUA cancelarão uma série de medidas restritivas impostas a produtos chineses. O comunicado veio um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que Washington e Pequim haviam assinado um acordo comercial, sem fornecer mais detalhes. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou ontem que a UE recebeu o "último documento dos EUA" para novas discussões sobre tarifas e que a UE está pronta para um acordo. Ela fez a ressalva, porém, de que o bloco também está se "preparando para a possibilidade de não chegar a um acordo satisfatório".

Na Casa Branca, a secretária de Comunicação e porta-voz Karoline Leavitt disse ontem que o prazo de 9 de julho para o fechamento de acordos comerciais não é crítico para o governo Trump, sinalizando uma possível extensão da data. No horário acima, o subíndice europeu da indústria automotiva era destaque positivo, com alta de 1,7%. E em Frankfurt, as fabricantes alemãs de artigos esportivos Puma e Adidas saltavam cerca de 3,5%, após a americana Nike publicar balanço trimestral melhor do que o esperado. Da agenda de indicadores, o índice de sentimento econômico da zona do euro frustrou as expectativas ao cair para 94 pontos em junho.