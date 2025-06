Bolsas da Europa fecham em alta, com avanços em negociações comerciais impulsionando risco

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 27, em uma cenário de múltiplos desdobramentos de negociações comerciais impulsionando o apetite por risco, na medida em que acordos vão sendo desenhados para contornar as tensões do últimos meses. A sessão encerra uma semana de ganhos para os índices, que começaram o período impulsionados pela redução das tensões no Oriente Médio.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,14%, a 543,63 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,72%, a 8.798,91 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 1,48%, a 24.000,27 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,78%, a 7.691,55 pontos.