BC da China promete acelerar políticas em resposta a condições econômicas

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) disse que ajustará o ritmo e a intensidade da implementação de políticas em resposta às condições econômicas e financeiras domésticas e globais. "O ambiente externo tornou-se cada vez mais complexo e intenso, com enfraquecimento do ímpeto no crescimento econômico global, aumento das barreiras comerciais e divergência de desempenho entre as principais economias", afirmou o PBOC, em sumário de reunião trimestral de seu comitê de política monetária, publicado nesta sexta-feira, 27.

Segundo o PBoC, a economia chinesa "ainda enfrenta dificuldades e desafios, como demanda doméstica insuficiente, níveis de preços persistentemente baixos e múltiplos riscos ocultos".