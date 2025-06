Atividade recua, confiança piora e expectativas da construção ficam mais pessimistas, diz CNI

O índice de evolução do nível de atividade da indústria da construção teve um recuo em maio e registrou 47 pontos, de acordo com a Sondagem Indústria da Construção divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) nesta sexta-feira, 27.

"Nos últimos meses, a indústria da construção vem desacelerando, principalmente por conta da taxa de juros elevada. Muitas vezes, os consumidores desse setor precisam financiar suas compras. Com o crédito mais caro, a demanda cai, influenciando a atividade do setor", disse o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, em nota à imprensa.