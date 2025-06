Percepção de risco fiscal está mais presente hoje do que no fim do governo Dilma, diz Mansueto

Após ter feito uma lista de mudanças positivas pelas quais o Brasil passou na última década, o economista-chefe do Banco BTG Pactual, Mansueto Almeida, lamentou que a percepção de risco fiscal hoje está muito mais presente do que nos anos de 2015 e 2016, no fim do governo de Dilma Rousseff (PT).

O discurso de Mansueto abordou a importância de um diagnóstico preciso para solucionar problemas econômicos, comparando a situação atual com a hiperinflação dos anos 90.