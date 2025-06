ONS: Reservatórios de hidrelétricas vão fechar novembro entre 40% e 55% cheios

Até o final de novembro, os reservatórios das hidrelétricas estarão com estoques de água entre 40% e 55%, patamar considerado bastante confortável para chegar a 2026 e não depender tanto das chuvas, disse há pouco o diretor de Planejamento do Operador Nacional do Sistema (ONS), Alexandre Zucarato.

Mesmo assim, o ONS prevê despachar um número maior de térmicas este ano para atender o consumo na ponta (entre 18h e 21h), ou seja, no fim do dia, quando a demanda por energia elétrica aumenta. Na pandemia,a ponta do consumo foi deslocada para a parte da tarde, mas,segundo o ONS, já