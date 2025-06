ONS: Carga do SIN em julho é prevista em 75.926 megawatts médios

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) prevê que a carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) para julho será de 75.926 megawatts médios (MWmed), uma alta anual de 0,2% em relação ao apurado um ano antes.

De acordo com técnicos do ONS que participaram do Programa Mensal da Operação (PMO), essa redução é decorrente das temperaturas mais altas registradas em 2024.