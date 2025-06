Mudança da meta fiscal de 2026 é quase certa com queda do decreto do IOF, diz Felipe Salto

O ex-diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado e atual economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, avalia que a derrubada na quarta-feira, 25, pelo Congresso do decreto do governo que aumentaria alíquotas do Imposto sobre Operações financeiras (IOF) amplia a chance de mudança da meta fiscal de 2026. Salto destaca que já considerava a possibilidade de alteração da meta elevada antes mesmo da derrubada do IOF.

Segundo o economista, mesmo com as receitas adicionais que viriam com o aumento do IOF, a revisão de gastos tributários (ainda não enviada pelo Executivo) e a medida provisória 1.303, seria preciso um contingenciamento de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões no próximo ano para cumprir o objetivo fiscal. "Sem as receitas novas do IOF e com todas as incertezas em torno das demais medidas, o contingenciamento requerido para cumprir o piso da meta do ano que vem torna-se ainda maior. O impedimento à sua realização é o baixo nível de despesas discricionárias, conforme previstas no PLDO. Sendo assim, o nosso cenário de alteração da meta fiscal em agosto, quando do envio do PLOA, torna-se ainda mais provável", analisou o economista e especialista em contas públicas. Para 2025, a solução, na avaliação da Warren, será uma combinação de contingenciamento adicional com a obtenção de receitas atípicas, eventualmente oriundas do petróleo. Judicialização da derrubada do IOF