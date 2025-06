Galípolo: BC quer entender razões da desancoragem para endereçar o problema de forma eficiente

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a instituição pretende entender as razões da desancoragem das expectativas de inflação para tratar o problema de forma eficiente. "A função do BC não é debater desancoragem, é combater", disse, em entrevista coletiva para comentar o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre ao ser questionado o motivo de o mercado ainda não reduzir suas estimativas para a inflação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo ele, não é possível determinar com segurança que houve piora com a mudança na composição do Copom. "O Banco Central quer entender os motivos ou as razões que podem entrar (nas expectativas) para endereçar o problema da maneira mais eficiente possível, mas, no final do dia, a função do Banco Central não é ficar debatendo por que está desancorada. A função do Banco Central é combater a desancoragem do equilíbrio."

'Postura agnóstica'

O presidente do BC disse ainda que a "postura agnóstica" do BC, de consumir dados e esperar uma consolidação mais forte de tendência, tem se demonstrado benéfica para não agregar volatilidade ao processo.

Galípolo também reiterou que "de maneira nenhuma" conduz as reuniões do Copom, enfatizando que o comitê é um colegiado. Neste sentido, as decisões do Copom são colegiadas e os votos expressam a opinião de cada um dos participantes. "O diálogo é super rico, sou privilegiado de ter com diretores como Diogo Guillen, diretor de Política Econômica do BC e essa troca de ideias", disse