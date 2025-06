Educação e alimentação impulsionam prévia da inflação da Grande Fortaleza em 2025

Com uma alta de 3,13%, o desempenho da região foi 0,7 ponto percentual (p.p.), acima do registrado nacionalmente

No ano, as nove atividades de divulgação registraram altas em suas taxas , o destaque foi a educação (5,58%), que dos 17 itens apurados, só apresentou deflação em um: caderno, 1,42%.

Veja a inflação de cada atividade pesquisada em 2025:

Educação: 5,58%

Alimentação e bebidas: 4,76%

Saúde e cuidados pessoais: 4,09%

Despesas pessoais: 2,47%

Transportes: 2,25%

Habitação: 2,06%

Artigos de residência: 1,74%

Comunicação: 0,34%

Vestuário: 0,21%

No que concerne aos alimentos e bebidas, cuja inflação de 4,76% foi a segunda maior do semestre, há no grupo a concentração dos dez produtos que mais aumentaram de preço no período. O principal foi a manga, que com uma taxa de 112,75%, passou a custar em junho mais que o dobro do valor cobrado em janeiro.

Confira os produtos que ficaram mais caros na Grande Fortaleza no 1º semestre de 2025:

Manga: 112,75%



Cebola: 91,54%

Tomate: 51,8%



Café moído: 42,53%

Cenoura: 36,7%



Confira os produtos que ficaram mais baratos na Grande Fortaleza no 1º semestre de 2025:

Passagem aérea: - 29,13%



Laranja-pera: - 13,47%



Arroz: - 12,16%



Cereais, leguminosas e oleaginosas: - 10,62%

Ventilado: - 10,28%

A pesquisa também traz os dados de junho na comparação com maio. Conforme o exposto, nesse recorte o índice inflacionário da Capital e da RM foi de 0,44%, o quarto maior do Brasil, atrás de Recife (0,66%), Distrito Federal (0,65%) e Curitiba (0,46%). Sendo, inclusive, 0,2 p.p. maior que o nacional.

No mês, três grupos pesquisados registraram baixas em suas taxas, o de artigos de residência (-0,6%), vestuário (-0,19%) e comunicação (-0,04%). Já os avanços foram em: