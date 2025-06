Correção: Carga do SIN em julho é prevista em 75.926 megawatts médios, aponta ONS

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) prevê que a carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) para julho será de 75.926 megawatts médios (MWmed), uma alta anual de 0,2% em relação ao apurado um ano antes.

No Sudeste/Centro-Oeste, a carga de energia deve alcançar 41.676 MWmed, queda de 1,3%. No Sul, a estimativa é de que ela fique em 13.135 MWmed, redução de 2,0%. Para o Nordeste a previsão é de 12.994 MWmed, e para o Norte de 8.121 MWmed, crescimento de 4,5%.

Para o ano, a expectativa é que ela alcance 81.886 MWmed, crescimento de 2,4% em relação ao ano passado. A previsão, contudo, é menor do que a estimada na primeira revisão quadrimensal, que estimava 82.871 Mwmed.

De acordo com técnicos do ONS que participaram do Programa Mensal da Operação (PMO), essa redução é decorrente das temperaturas mais altas registradas em 2024 e do desempenho da economia.